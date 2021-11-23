《FIFA》官方剛宣布了2021年各項大獎候選名單，其中有世界足球先生、世界最佳教練、世界最佳門將等獎項，而在世界足球先生獎項共有11位球星入圍，梅西(Lionel Messi)和C.羅納多(Cristiano Ronaldo)、萊萬多斯基(Robert Lewandowski)等超級巨星都在其中，最佳門將則出現義大利多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)。

📲 BREAKING: The candidates shortlisted for #TheBest FIFA Football Awards™ 2021 have been announced



🏆 The winners will be revealed at an online ceremony on 17 January 2022



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而在這三項年度大獎中，球迷投票也佔了一定比例，投票將在台灣時間12月11日早上7點截止，明年初會公布各大獎項最終三人名單，1月17日則會公布最終得獎者，不過今年並沒有實體的頒獎典禮，因為新冠肺炎疫情關係，到時頒獎典禮將會在FIFA總部以線上方式舉行。

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Player



Karim Benzema

Kevin De Bruyne

Cristiano Ronaldo

Erling Haaland

Jorginho

N’Golo Kanté

Robert Lewandowski

Kylian Mbappé

Lionel Messi

Neymar

Mohamed Salah



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以下是世界足球先生11人候選名單，分別有梅西、羅納多、萊萬多斯基、德布勞內(Kevin De Bruyne)、喬吉紐(Jorginho)、姆巴佩(Kylian Mbappe)、哈蘭德(​Erling Haaland)、本澤馬(Karim Benzema)、內馬(Neymar)、坎特(N`Golo Kante)、薩拉(Mohamed Salah)。而梅西、羅納多、萊萬多斯基被判定較有可能出線。

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Coach



Antonio Conte

Hansi Flick

Pep Guardiola

Roberto Mancini

Lionel Sebastián Scaloni

Diego Simeone

Thomas Tuchel



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世界最佳教練共7人，有熱刺孔蒂(Antonio Conte)、前拜仁慕尼黑，現任德國國家隊總教練弗利克(Hans-Dieter Flick)、曼城教練瓜狄歐拉(Pep Guardiola)、義大利國家隊總教練曼奇尼(Roberto Mancini)、阿根廷國家隊總教練史卡洛尼(Lionel Scaloni)、馬德里競技教練西蒙尼(Diego Simeone)、切爾西教練圖克(Thomas Tuchel)。

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper



Alisson Becker

Gianluigi Donnarumma

Édouard Mendy

Manuel Neuer

Kasper Schmeichel



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世界最佳門將共5人，有萊斯特城舒麥克(Kasper Schmeichel)、利物浦阿里森(Alisson Becker)、多納魯馬、拜仁慕尼黑諾伊爾(Manuel Neuer)、切爾西門迪(Edouard Mendy)。而在教練部分曼奇尼被譽為較有希望獲獎者，門將則是巴黎聖日耳曼大將多納魯馬，以上兩人都為義大利國家隊成員。但不到最後一刻都還是未知數。