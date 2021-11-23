田姓女子向員警說，自己正聽從銀行指示解除提款卡設定，員警定睛一看「＋886」來電顯示，直接跟田女表示這是詐騙電話。（警方提供）

史上最牛詐騙被害人對上霸氣警察 結局神展開

台中市政府警察局大墩派出所警員鄭楷弘與程清智，擔服夜間巡邏勤務，巡經向上郵局時見一名女子駐足於提款機前，不斷與他人通話，員警察覺有異趨前關心。歲田姓女子向員警說，自己正聽從銀行指示解除提款卡設定，員警定睛一看「＋886」來電顯示，二話不說，直接跟田女表示這是詐騙電話，田女仍堅稱係銀行行員來電，一度與員警僵持不下，警方如及時雨即時阻詐。

田女向員警表示，日前曾在網路上購物，不久即接獲銀行來電稱自己個資外洩，須立即至提款機前操作匯款新台幣1萬5000元後，金管會才會取消該筆訂單並解除分期付款功能。經驗豐富的員警一聽，就知道是詐騙集團慣用的手法，極力勸說阻止田女匯款，通話方另一端聽到員警與田女的對話，亦火速掛斷電話。

員警擔心田女後續仍會聽信詐騙集團的話術，建議田女封鎖該筆電話號碼，並貼心叮嚀若遇有疑問，明日上班日親自去銀行詢問確認，千萬不要聽從不明人士的指示操作提款機，提款機的功能僅有提款、匯款，並無解除分期付款的功能，田女方才允諾員警，不再聽從指示操作匯款。

大墩派出所長曾一峯呼籲，民眾牢記ATM或網路銀行並沒有解除分期付款或取消訂單的功能，接到不明來電時，謹遵「一聽、二掛、三查證」原則，避免落入詐騙集團的圈套。