31歲南韓女星朴信惠（박신혜）和30歲男演員崔泰俊（최태준）2018年爆戀情，經紀公司最近宣布兩人的好消息，原來朴信惠已經懷有身孕，明年1月22日將帶球與崔泰俊結婚。

朴信惠和崔泰俊2017年開始約會，2018年3月公開戀情，兩人正式認愛交往近4年，根據韓媒綜合報導，朴信惠的經紀公司透露，小倆口已於20日登記結婚，準備結婚的過程中，新生命降臨了，兩人都非常開心迎接寶寶，同時期盼外界能理解他們如此謹慎的宣布人生大事，婚禮的細節目前正在進行私下討論。

朴信惠也透過官方後援會（fancafe）表示，最近在打掃家裡時，發現20年前與經紀公司簽的合約，當時自己還是個孩子，感謝有眾多觀眾、粉絲的支持與陪伴，才能活成在各式作品中都能展現不同樣貌的演員，「所以，我今天很緊張要分享這個消息，另一方面，我又擔心你們會被這個突如其來的消息嚇到，不過，我還是想先告訴你們，我要和一個認識很久的朋友結婚了。」透露崔泰俊是一個長期支持她、甚至能填滿自己內心不足的人，準備結婚時寶寶意外降臨，她迫不及待地想把喜訊跟喜愛她的粉絲朋友們分享，承諾之後會盡快地回到螢光幕前，給大家看看好的一面。

崔泰俊的經紀公司也發出聲明，「一直以朋友、同事身分彼此陪伴的演員崔泰俊、演員朴信惠，經過多年的戀情，將於明年1月22日（週六）在首爾結婚」透露小倆口雖然工作很忙碌，仍繼續相愛並互相鼓勵，逐漸累積信任與尊重，建立了夫妻關係，由於雙方家人希望婚禮私下舉行，懇請粉絲與媒體多多諒解。