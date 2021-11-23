比利時政府聲明表示，法國總理卡斯特克斯的COVID-19篩檢呈陽性反應後，曾和他接觸的比利時總理德克魯和4名部長今天隔離檢疫。

聲明說：「他們也將做PCR檢測，並持續隔離到篩檢結果呈現陰性為止。」幾個小時前，德克魯（Alexander De Croo）和4名部長才與卡斯特克斯（Jean Castex）及其他法國高階官員開會。

法國總理辦公室今天表示，卡斯特克斯的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，目前正在自主隔離中。

卡斯特克斯已經完整打完疫苗，但他從比利時回到法國後，得知女兒的COVID-19篩檢呈陽性反應。卡斯特克斯之後做了篩檢，結果也是陽性。

法國總理辦公室在聲明中表示，卡斯特克斯將繼續工作，但會持續隔離10天。

近日歐洲疫情升溫，多國加強防疫限制措施，以減緩染疫及因COVID-19住院者人數增加。奧地利今天重新實施全國性封鎖。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，法國不需要採取這些措施，因為他們嚴格的健康通行證規範有助控制疫情，但他期盼能加速提供疫苗追加劑。

上週，法國衛生主管機關建議讓40歲以上者接種追加劑，目前是65歲以上者可施打。