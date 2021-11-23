聯合國人權專家德瓦雷納今天表示，美國德州等部分地區的選舉法恐會削弱民主，剝奪數以百萬計少數群體公民平等投票權，因此必須徹底改革國內立法架構。

聯合國少數群體問題特別報告員德瓦雷納（Fernand de Varennes）在美國為期兩週訪問的最後一天表示，部分地區法律導致不公正劃分選區，少數族裔投票權稀釋以利白人，尤其是德州。

他在新聞簡報會上說：「事實上有堪稱削弱民主的地方，全國不同地區立法措施花招百出…肯定會產生影響，讓某些少數群體行使投票權更加困難。」

他還說：「這幾乎是多數暴力，少數群體投票權在許多地方被拒，這種情況不幸地變得益發明顯。」

德瓦雷納呼籲美國推出「新政」來徹底改革立法。他表示，稍早已和美國國務院官員分享他初步觀察的感想。

法新社報導，德瓦雷納說，美國有一套在60多年前所建立「七拼八湊的法律」，持續顯示「疲乏跡象」。他表示，這些分歧導致數以百萬計美國人「面臨日益嚴重的不平等、歧視甚至排斥，面臨仇恨言論和仇恨犯罪的情況暴增」，少數群體尤其受害。

路透社提到，根據非營利性法律和公共政策機構布瑞南正義中心（Brennan Center for Justice）統計，至少有19州通過相關法律，讓投票更困難。

美國司法部本月初就限制郵寄投票的州法對德州提起訴訟。在野共和黨掌控的幾個州實施新的投票限制，司法部此舉是拜登政府予以反制的最新一次行動。

德瓦雷納是法學教授，2017年起在聯合國擔任這個獨立職位。他將在幾個月後提交最終報告。