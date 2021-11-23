佳能(2374)朝智能光學模組及系統平台發展，成果可望自明年展現，佳能董事長曾明仁表示，公司近幾年布局已開始落地實現，預估明年車載鏡頭系統營收占比將達20%以上，2022年跟2021年相比，營收及獲利應該有相當程度的成長，今天盤中股價逆勢漲停。

佳能積極調整研發領域，由過去傳統相機模組，轉入智能光學模組，透過多年光學研發經驗，整合機電及核心影像處理等技術基礎，並加入時下最夯之AI及雲端應用，逐步轉型為智能光學模組整合方案公司，其中邊緣AI(Edge AI)應用來看，佳能企業在AIOT之基礎下，結合各軟體開發商，專注於提供各種光學模組以及相關解決方案，產品應用範圍擴及官方及商用領域，官方公部門目前已出貨並應用在墨西哥及馬來西亞之全面性智慧城市計畫、北美高速公路車輛辨識、鐵道智慧運輸等官方專案；而商用領域則會在智慧零售、智慧車隊、停車管理等領域，以光學鏡頭作為「眼睛」，透過各項軟體之應用，提供大數據分析之平台及決策管理。

在車用產品部分，曾明仁表示，佳能在車用領域產品分兩大塊，一是車內的In-Cabin Camera，包括：DMS&OMS等，另一塊為車用ADAS Camera，包括：FSS/CMS/SSC等，佳能企業透過與日系企業在光學領域之長期互動關係，所開發之車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證，並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中，預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動；至於駕駛監控系統(DMS)部分，此項車輛安全配備隨著ADAS自動化程度之加深，二套系統也將由現行之獨立運作，進入相互串聯之運作。

在醫療領域方面，佳能也與新加坡新創公司共同開發醫療檢測用之光譜儀檢測機，只要短短幾分鐘就可以產生檢測結果，減少等待時間。也由於此一革命之產品未來應用市場廣大，佳能企業已正式投資該新創公司，並取得後續五年之產品代工生產。

佳能預估，車載鏡頭系統明年營收占比將達20%以上，Video相關(含360度相機)占比最高達45%，新產品也可望推升毛利向上升。

受到缺料緩解效益，佳能第三季營收突破10億大關，季增51%，單季營業毛利為2.96億元，季增127%，單季合併毛利率為28.07%，年增6.25個百分點，連帶本業營運轉虧為盈，單季營業淨利1279萬元，較上季營業利益虧損2.3億元及去年同期營業利益虧損1.6億元大幅度的改善，擺脫連續15季虧損，單季稅後盈餘為2426萬元，單季每股盈餘為0.09元；由於佳能企業於第2季認列南港不動產處分利益，累計前3季稅後盈餘為6.94億元，每股盈餘為2.46元。

佳能預期，2022年產品比重為Video application約占40%到45%，光學模組及零件約占20%到25%，Edge及車用約20%，NRE約5%左右。