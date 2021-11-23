美東時間22日，白宮新冠疫情打擊小組表示，美國不需要使用封城或中斷商業活動方式來抑制新冠病毒擴散，因為尚有其它方法可用。

白宮指出，目前並沒有朝較極端的方向來抗疫。反之，增加疫苗接種率、施打加強劑、幫小孩打針、積極治療等，就可阻斷疫情延燒。美國已於19日將新冠疫苗加強劑的接種資格，擴大到所有成年人上。根據美國官方統計，這3天下來以每天100萬加強劑計算，已有300萬人打過。

白宮也提醒民眾不要拖，趕緊去打加強劑，就可過一個好冬。

目前，歐洲再次成為全球疫情發燒中心，奧地利正全面封鎖中，荷蘭各地城市，因實施部分封鎖並引發當地民眾不滿而暴動。事實上，還有許多國家都在使用較激烈的封鎖手段。

同時，美國疾病控制中心也說，現今美國新冠病例若以7日平均數來看，比上周增加18%，每天新確診約9.28萬人。另外，美國住院人數增加6%，每日平均約有5600位。至於每日疫歿者，平均在1千人左右。

美國當地，大約還有4700萬符合接種條件的美國成年人，以及超過1200萬青少年，都還沒有完整接種新冠疫苗。

根據路透社統計，截至美國時間20日，當地已有約77.61萬人不幸成為新冠疫情下的冤魂。