向「球棒隊」治安毒瘤宣戰 徐國勇強調：有黑底者者才註記(戴志揚翻攝)

由於近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件，內政部長徐國勇今(22日)表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記。不過，相關說法讓民眾質疑「是否車上放球棒就會被登記」。經重新還原徐國勇在刑事局的說明，實際上徐國勇明確表示，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、幫派組織等背景者，才會予以註記。對於一般民眾進行運動等並不會註記。

徐國勇22日晚間於臉書發文補充說明指出，有關稍早於刑事局的記者會中提及「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」的部分，為避免誤解，進一步向大家說明，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，對於一般民眾進行運動等並不會註記，請民眾不用擔心。

而對於近期的治安事件，徐國勇指出，警政署已通令要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕移送法辦，另向上追查幕後集團所從事不法犯罪行為，查扣不法犯罪金流。

徐國勇強調，本次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，自11月15日起，在全國各地檢署指揮下對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力逾3000人次，查獲25個幫派犯罪組織，幫派成員182人，並查扣不法金流、各式槍枝、毒品等，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

徐國勇重申，警政署將持續加強從幫派犯罪組織人流、金流及從事不法行業厲行系統性掃黑，斬草除根，讓民眾生活更加安心。