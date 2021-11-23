台中市議員曾朝榮昨日進行都發建設水利部分業務質詢，市議員曾朝榮針對社會住宅興建計劃及進度，強烈建議市府都發局應該更積極來推動興建社會住宅，並努力與地方民代、里民們多溝通、宣導說明社會住宅社區共好的概念。

曾朝榮指出，社會住宅結合了跨局處的資源，包含了社會福利設施，例如：托嬰、托幼中心、長照中心等，且社會住宅可建設停車位，出入口道路也可內縮加寬路面空間作最妥善規畫，這是對地方城鄉發展很有幫助的建設。

曾朝榮強調，中央與地方政府要攜手合作，共同完成社會住宅，讓青年人有低租金的房子可以生活，真正達成居住正義。

住宅發展處說，目前中央正評估採市場租金價格中位數作為社宅租金訂價的可行性，規劃透過實價登錄及租屋網資料等統計後取中位數，不論房屋新舊屋況與服務品質均一價格，將更低於市場行情，此作法與現行依據不動產估價技術規則規範估定市場行情不同，後續將考量租金訂價成本效益及承租人合理負擔能力，配合中央政策納入評估。