高雄市警局近日創新作為，推出防警員吃案的QRcode掃瞄系統，強調只要民眾報案，發現警員未依規定完成報案程序、報案未取得報案證明單以及員警要求另約時間再報案，在值班台前掃描QRcode後，系統會回傳至警局勤務指揮中心；警局號稱報案流程的精進管制措施昨（22）日起開始實施，傳出有民眾誤以為先掃描QRcode再報案的烏龍吃案事件，有基層認為「搬石頭砸自己的腳」，狠酸「督察系統失能了嗎？」。

警政署9月1日起試辦「防制拒絕受理及推諉報案案件」規定，祭出員警吃案記過或受理報案得宜的獎勵措施，以端正警察風氣；高雄市屢傳警員受理報案時發生吃案事件，市警局局長黃明昭認為同仁受理民眾報案絕不會故意不受理，為改善警民認知差異，和行政科研擬後，提出「員警受理民眾報案流程精進管制措施」。

市警局行政科表示，為即時處理民眾報案所衍生的問題，以及為避免民眾來回奔波往返派出所或向上投訴而影響警察形象，於是建立民眾反映機制，若民眾報案時，發現員警未依規定完成報案程序、報案時未取得報案證明單以及員警要求另約時間再報案等狀況，民眾當下可掃描值班台前的QR-Code，發送簡訊向警局勤務指揮中心110反映，報案台會立即通報該所所長或副所長聯繫報案人，協助報案人完成報案程序。

市警局強調，該項措施在協助警察同仁避免因一時疏失或認知誤判而讓民眾產生誤解，遭致處分外，更能讓民眾感受到警察決不推諉、拒絕受理報案的決心，得到警察同仁與民眾雙贏，並提高員警受理報案服務品質及形象；並指示各分局偵查隊、警備隊及派出所於昨日起開始實施。

有基層員警認為警政署祭出吃案記過的重大處分後，幾乎已無員警敢再吃案，近來衍生的吃案糾紛多數民眾認知有所差距導致，系統操作期間，還發生民眾報案誤以為要直接先掃描QR-Code的烏龍吃案事件。

有基層員警認為分局有督察組、駐區督察、警局督察室、分局各階層的長官督勤查察，難道「督察室統失能了嗎？」、「長官坐等員警吃案，簡直是搬石頭砸自己的腳」。