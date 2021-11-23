45歲大S（徐熙媛）和小她5歲的汪小菲10年前在海南島閃婚，婚後生下一女一子，汪小菲也從早年的「京城四少」封號，搖身變成好丈夫、好爸爸。未料昨(22日)大S開腔正式斬斷10年婚姻，外界好奇愛孩子如命的大S為何無法為了小孩維持目前婚姻關係？網紅「廣告小妹」今早發文表示，離婚從來都不是悲劇的開始，她認為與其將孩子留在痛苦的原生家庭中，倒不如選擇離異，對孩子來說才是解脫的好方法。

廣告小妹今對大汪離婚提出進一步討論，即是「是否該為了孩子不離婚？」，她表示，身為社工，他們的工作就是在需要幫忙的家庭中找尋陽光，「對於原生家庭不幸福的孩子而言，父母離異就是那道光」，兩個不快樂的大人若在婚姻中已經感情生變，「拖著孩子一起留在陰暗裡，孩子內心的陰影面積會日漸擴散」。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹解釋，她明白許多人的刻板印象認為，單親家庭長大的小孩負擔較重，但其實她認為，若讓孩子在不快樂的環境中生活，肩膀上的重擔不見得會比較少，她舉例先前一部討論單親家庭的電影《隱秘的角落》，當時播映後引來許多網友發表見解，廣告小妹對其中一位網友的回應心有戚戚焉，引用該網友說：「故事中的小男孩因父母離異發生了心理變化，沒有人察覺。根源是單親嗎？不是，根源是他的父母內心他X的有洞，用著青少年的態度處理問題。」

該網友並分別指出，在電影中父親不愛母親了，不諮商、不離婚，選擇外遇掩飾不夠成熟的自己，而母親也不願修補關係，毅然決然決定離婚，但在離婚後卻沒給孩子更多溫暖，反倒放任自己的負面情緒壓垮小孩，「離婚從來都不是悲劇的開始，人格不完整才是。」

對此，網友回應：「我身邊多的是單親長大的朋友，但父母都很愛小孩也趁早離婚不把負面傳給小孩，然後最主要是都很有經濟實力」、「『還不是為了你們兩個孩子』雖然很殘忍，但不要強加在我們身上」、「真的，長期承受父母的負面情緒，累積下來的創傷無法估計。」、「我幾個離婚的朋友，小孩都很快樂，因為朋友們都很愛自己的孩子，親子關係處的好。認證人格比婚姻重要」。