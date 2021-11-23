大S汪小菲證實離婚！首發聲「感恩對方付出」 協商分9億家產10年婚告吹

大S（徐熙媛）、汪小菲10年婚姻風風雨雨，兩人夫妻情分走到盡頭，在昨宣布離婚，大S和汪小菲在聲明中互相感謝，未來將共同撫養孩子，恢復單身的大S心情平靜，她大器祝福對方：「希望小菲永遠過的比我好」，而外界也好奇大S是否會趁勢回歸演藝圈，對此，大S經紀人則表示，大S目前先專心照顧好自己和家人，會暫時休息一陣子。

大S在2011年閃電嫁給汪小菲，並生下一對子女，大S升格當人妻、人母後，就把重心放在家庭上，如今大S和汪小菲正式宣布離婚，讓大S的動向引發關注，加上大S近期擔任小S網路節目《熙娣想聊》的製作人，疑似為復出暖身，外界也好奇大S是否會趁勢回歸演藝圈，根據《NOWnews》報導，經紀人則表示，大S會先暫時休息一陣子「照顧好自己跟家人的心情」，表示工作的事情不是首要。

回顧大S和汪小菲的婚姻風風雨雨，兩人在今年3月才迎接結婚10周年，冰凍三尺非一日之寒，儘管敢愛敢恨的大S和個性火爆的汪小菲，兩人在婚後都有為彼此改變，但仍因個性差異、聚少離多，加上汪小菲不時在微博發表敏感的兩岸言論，讓帶著孩子在台北生活的大S非常困擾，雙方多次爭吵，而壓垮婚姻最後一根稻草，則是汪小菲在6月發表的暴走言論，讓大S鐵了心要離婚。

雙方在離婚聲明中表示，兩人決定和平解除婚姻關係，並已辦理相關手續「汪小菲先生與徐熙媛女士有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出」，未來大S和汪小菲將以父母身分共同撫養子女長大。