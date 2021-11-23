歐股周一收在微跌。德國政府警告有更嚴厲的社交封鎖，掩蓋了義大利電信(TIM)帶動的上漲；此前美國基金KKR提議以120億美元將該公司私有化。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌0.62點或0.13%，為485.46點，指數收盤時收窄了早盤的跌幅。德國即將卸任的總理梅克爾(Merkel)在早盤時段指出，德國需要更嚴厲的防疫管制，以遏止新一波新冠感染。

電信股上漲1.8%，為該板塊自今年三月以來最好的單日表現。義大利電信大漲30.3%，來到0.45歐元，推進了相關個股表現。

美國KKr基金為該收購案提出每股0.505歐元的報價，較義大利電信上周五收盤價溢價45.7%。

義大利電信塔公司Inwit上漲4.6%，該公司部份地由義大利電信所控制，KKR的收購提議為該公司創造了投機性投資的吸引力。義大利電信大股東，法國媒體集團威望迪(Vivendi)也上漲2.0%。

在美國總統拜登(Biden)再度任命聯準會主席鮑爾(Powell)下一個四年任期之後，美國股市上漲。

IG首席市場分析師Chris Beauchamp表示，鮑爾的任命象徵著美國新總統回歸到1980年代的取向，即任命現任的聯準會主席，以提供市場渴望的連續性。

歐股在上周，出現了近七周以來的首個周線下跌。市場對歐洲再度實施防疫封鎖的擔憂，打擊了周期性股票，例如銀行股和汽車股。

但是這些板塊在周一出現彈升，銀行股、礦業股和工業公司都在上漲。

在電信業另一個交易案中，挪威電信(Telenor)上漲1.5%。該公司正與泰國的卜蜂集團(Charoen Pokphand Group)進行談判，雙方在泰國的電信業務將進行合併，挪威電信出價86億美元。

愛立信跌5.6%。該瑞典電信設備商同意以62億美元買下雲端公司Vonage。

風力渦輪機製造商維斯塔斯(Vestas)下跌2.5%。該丹麥公司表示，遭受網路攻擊，影響IT系統，公司資料並遭受損害。