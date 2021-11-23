央行總裁「年輕人買不起房可先租房」 一句話引爆網怒火

央行總裁楊金龍22日在立法院財委會答詢時表示，自己也是40歲左右才首購，建議年輕人若負擔不起，可以租房子，引發PTT網友噓聲不斷，除遭網友怒轟「幹話王」，也拿來跟先前回答立委詢問時說一碗蚵仔麵線20元的行政院主計長朱澤民相比，表示「跟蚵仔麵線20元的有得拚」，但也有網友認為，年輕人買房，在任何時代，都不是件容易的事。

房價大漲，立委李貴敏指出，有網友開玩笑說，如要到花蓮買房子，錢要從清朝存起，如果想在台北買房，就要從明朝開始存起。楊金龍則以自身經驗表示，他也是到3、40歲才買第一棟房子，之前也租了很久的房子，年輕人不一定要買房子，負擔不起就先租房。

對於楊金龍的租房說，惹怒不少PTT鄉民，紛紛留言「你當時的房價？現在差多少？」「你40時，房價還沒炒這麼高吧」、「你當時首購貸幾成總資產多少敢不敢講」、「幫人民制定政策是用你當基準嗎」，還有網友表示「房價再這樣漲下去,以後連租都有問題」。

更有網友怒轟「幹話王」、「跟蚵仔麵線20元的有得拚」、「政府從上到下都是晉惠帝」、「意思就是不然你要怎樣」，不少網友留言「你40時，房價還沒炒這麼高吧」、「所以台北市民40歲買不到的找你」、「蔡政府怎出一堆專門嘴砲的？」「這人跟陳時中可以並列雙雄了」、「總統自己就是千金大小姐，當然不用知道民間疾苦」，顯見房價議題引發大批網友對政府的不滿。

但也有網友認為，年輕人買房，在任何時代，都不是件容易的事，「哪一國的年輕人年紀輕輕就買的得起房？」。