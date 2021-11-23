2022台北市長選戰網路民調最新結果顯示，在三腳督的戰局下，藍委蔣萬安以39.7%支持度領先，其次依序為衛福部長陳時中28.2%、台北市副市長黃珊珊18.1%。對此，知名主持人劉寶傑發現一趨勢，黃珊珊和蔣萬安的支持度一路上漲，但陳時中卻是一路下跌，同台的時事評論員李正皓直言，原因很簡單，現在防疫的民怨都是陳時中要扛。

劉寶傑昨（22日）在政論節目「關鍵時刻」上分析台北市長民調，表示《ETtoday新聞雲》長期追蹤台北市長選舉，各政黨可能推派候選的支持度民調，在2020年9月時，陳時中支持度為35.1%，蔣萬安支持度為37.4%，兩人當時旗鼓相當，可是沒有想到的是，陳時中的支持度一路往下滑，從35.1%掉到28.2%；相反地，蔣萬安和黃珊珊則是一路往上走，蔣萬安從去年９月的37.4%到現在的39.7%，黃珊珊則是10.7%到18.1%，怎會是陳時中斯人獨憔悴。

對此，同台的李正皓直言，這一路下來，所有防疫爆發的民怨都要陳時中扛，所以陳時中現在衛福部長的位置如坐針氈，「好事沒他份，壞事全他扛」。李正皓指出，這份民調結果顯示，一開始的防疫紅利，陳時中拿了非常的多，所以才會跟蔣萬安支持度很接近，可是現在的民調卻是陳時中不管和蔣萬安一對一，或是黃珊珊加進來三腳督，蔣萬安都穩定領先10%以上，所以對陳時中來說，壓力很大。

另一位同台的資深媒體人單厚之則認為，民進黨一定覺得陳時中是民調最高的候選人，但沒想到陳時中卻是一路往下走，且這個趨勢不會停止。