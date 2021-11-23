瑞典家飾品牌「IKEA」正確發音，一直是民眾討論話題之一。YouTuber「安東尼呂」日前到IKEA發源地瑞典，並和好友一同去IKEA採買，並請對方示範IKEA的正確發音，好友立刻用流利的發音說出「Ee-Ki-Uh」，與過去新加坡IKEA所說的發音一樣。另外，他也透露，瑞典IKEA與台灣IKEA相比，兩者並沒有太大落差，以價格來說，台灣定價還比較便宜。

網紅「安東尼呂」14日上傳最新影片，片中他和瑞典好友Mattias一起到IKEA採買、用餐，請對方示範IKEA的正確發音，好友用流利的發音說出「Ee-Ki-Uh」（音同「以Kay阿」），與美國人唸的「Ai-Ki-Uh」（音同「埃Ki阿」），及台灣人唸的「E-Ki-Ah」（音同「以Ki亞」），有些許不同。

事實上，新加坡IKEA官方曾在IG上PO文表示，IKEA的正確發音應為「Ee-Ki-Uh」，並非美國人所念的「Ai-Ki-Uh」，安東尼呂好友的發音，與新加坡官方的念法一模一樣。

此外，安東尼呂說，瑞典的IKEA所販賣的商品與台灣並沒有明顯差異，但瑞典IKEA的空間感及裝潢感覺比較高級，商品價格反而比台灣高一些。另外，餐飲方面，和台灣所販售的品項也沒有不同，他點了經典肉丸，一半是葷食、一半是素食，味道及口感都和在台灣吃的沒有太大落差。