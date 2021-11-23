本周「黑色星期五」（Black Friday）將拉開年終節日購物季的序幕，去年受到防疫影響，實體店面的銷售重挫、電商銷售不出所料大幅成長，今年隨著疫苖普及、人潮回籠，實體店面將火力全開，重拾過往榮景。

「黑色星期五」指的是美國感恩節（11月最後一個星期四）隔日，已經成為零售業每年最重要的銷售檔期。

去年的「黑色星期五」購物節由電商撐起一片天，根據市場調查公司Adobe Analytics統計，2020年「黑色星期五」當天，美國電商銷售額達到90億美元，較2019年大幅成長21.6%，創下「黑五」的電商銷售額新高和單日電商銷售額歷來第三高紀錄，僅次於2020年「網購星期一」（Cyber Monday）線上交易金額108億美元和2019年「網購星期一」的94億美元。

「網購星期一」指的是每年感恩節之後的第一個周一。2020年「網購星期一」網購交易金額年增15%。

另一方面，根據零售客流分析公司Sensormatic Solutions調查，2020年「黑五」當天，美國實體商店來客數較2019年大減52.1%。

因新冠疫情導致經濟前景不明，2020年美國年終消費旺季的買氣降溫，根據美國商務部公布的數據，去年11月美國零售銷售額經季調後月減1.1%，為連續第二個月衰退。雖然大部分實體商店的銷售額明顯下滑，但線上銷售額持續成長。

去年「黑色星期五」至「網購星期一」的買氣下滑，網購熱潮未能彌補實體商店的銷售衰退，根據全美零售聯合會（NRF）公布的數據，在2020年感恩節的5天檔期內，消費者平均花費311.75美元，較2019年縮水約14%。

今年隨著疫苖普及和疫情降溫，NRF看好年終購物檔期可望創下新高記錄。

NRF在10月底出具報告指出，2021年美國年終購物季銷售額估將成長8.5%～10.5%，達到8434億～8590億美元，創下歷史新高。報告亦指出，今年線上與其他非店內（如直銷或郵購）銷售額估將成長11%～15%，最高可達2262億美元。而隨著消費者回籠，實體商店的銷售額也將顯著反彈。