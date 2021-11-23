最新公布的美國零售業顯示，多數企業未受到供應鏈的嚴重衝擊，即使物價上漲，消費者仍持續增加消費。十月的零售銷售數據也嶄露良好的消費復甦動力，消費品項的廣泛也顯示在疫情改善下的消費支出習性已逐漸恢復疫情前的樣態。近期歐洲疫情雖有所高漲，但隨著疫苗接種覆蓋率增加，以及美國通過成年人可以接種加強針後，疫情應可控制。法人看好年終節慶將至的消費商機。

據投信法人統計，上周產業型類股資金流向，消費類股獲連5週買超，單週買超7.6億美元，為各產業之冠，不動產類股連6週買超，單週買超3.5億美元。

金管會核准在台銷售的消費型基金包括:GAM精品股票基金、富達全球消費行業基金、百達精選品牌基金、荷寶環球消費新趨勢股票、法巴消費創新股票基金、景順環球消費趨勢基金、野村全球品牌基金、NN(L)食品飲料基金、摩根士丹利環球品牌基金等。

一般而言，消費型基分2類，必需消費和非必需消費。不論經濟是否寬裕都需要的民生需求，屬於必需消費類股；而沒有被滿足不會造成生存上直接威脅，例如名牌奢侈品、旅遊及高檔餐飲等行業，因此通常在收入銳減的時候，需求會接近消失或大幅下降。