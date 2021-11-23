美股四大指數僅道指勉強收紅，日股今日休市、韓股疲軟。美科技股重挫，台灣概念股承壓走跌，台股開低5.64點、為17797.9點，在晶圓雙雄、面板族群遭到空方調節、大型電子股矽力-KY(6415)、信驊(5274)等多頭乏力壓低整理，鋼鐵人、航海王，以及低檔低位階的個股表現相對強勢，指數揮別17780點，回測十日線的位置17677點。

分析師指出，今日大盤回測十日線的位置，應該會有些支撐，11月底到12月，大部分的外資都請連假去了，預期接下來外資的買超不會多，重型股上漲的機會較小，指數就不會大漲，但不用自已嚇自己，只要指數不要崩跌，都算可以接受的範圍，低檔低位階的個股較有表現機會。

盤面上，台積電(2330)開平為615元，早盤最低至611元；股王矽力-KY、股后信驊雙雙壓低，跌幅3~5%不等；光磊(2340)急拉鎖漲停，帶動LED族群往上，鼎元(2426)、光頡(3642)漲幅在5~6%左右；新唐(4919)盤中急拉，股價漲幅逾7%，站回所有均線；特用化學概念股中華化(1727)鎖在漲停56.7元；航空股中的華航(2610)漲幅在1.5%以上、長榮航(2618)則是持平。

中信小資高價30經理人張嘉祐表示，高價股是觀察台股多頭趨勢的重要指標，在元宇宙議題持續發酵，相關概念股擴散至IC設計、低軌衛星及VR裝置等類股，持續輪動表現下股價先後創高。如IC晶片產業供應鏈在元宇宙議題後續發酵，並且搭上其雲端實力，看好第四季營收之外，明年估計持續雙位數成長，營運動能可望延續至2023年。

張嘉祐並指出，雲端伺服器產業受惠元宇宙商機，與國際科技巨頭訂單需求，加上明年資料中心客戶持續增加支出帶動下，明年相關產業營收有機會顯著成長；被動元件方面，開始反應明年市況，加上年底集團作帳行情將啟動，相關個股走勢明顯轉強，後市有機會拉出補漲行情。指標個股在走勢雖相對較溫和於季線上下震盪，但底部形態逐漸明顯，在明年被動元件需求在車用、5G等應用持續看好下，股價有機會持續向上攀升。