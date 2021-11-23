22日晚間美股納指創新高後，收市倒跌1.3％。港股連跌四日累挫762點，跌幅達3％，23日早段進一步向下。

香港信報報導，恒指23日開盤跌262點報24688。恒指科技指數開盤跌95點，跌幅為1.48％，報6315。

個股方面，阿里巴巴開盤跌3％報133港元。近期累積頗大漲幅的藍籌新貴京東，23日早段開盤跌近4％報345港元。騰訊開盤跌2.1％報484港元。美團開盤跌2.6％報267港元。

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