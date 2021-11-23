人民幣兌美元中間價23日報6.3929，較22日6.3952，升23個基點，漲幅為0.04％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日在公開市場展開人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.2％。逆回購操作連續6日維持在此規模，完全對沖23日到期。
路透統計，本周公開市場有2100億元逆回購到期，除了22日到期100億元外，其餘4日每日均到期500億元。
人民幣兌美元中間價23日報6.3929，較22日6.3952，升23個基點，漲幅為0.04％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，23日在公開市場展開人民幣（下同）500億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.2％。逆回購操作連續6日維持在此規模，完全對沖23日到期。
路透統計，本周公開市場有2100億元逆回購到期，除了22日到期100億元外，其餘4日每日均到期500億元。
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