變裝後的帽T殺手在龍山寺捷運站附近和平西路上搭計程車前往桃園機場。（翻攝影像）

新店咖啡商命案，警方初步掌握帽T殺手身份，為一名30餘歲黃姓男子，該男行凶計畫極為縝密，昨（22日）上午8時許在新北市新店區10秒內開4槍奪命後，迅速棄車2度變裝，中午12時就從桃園機場出境，潛逃到大陸廈門。

45歲咖啡商何明勳，22日上午8時許，在新店「花園新城」自家別墅門口，遭一名身穿帽T男子10秒內開4槍，行刑式槍決擊斃。警方專案小組追查，掌握帽T殺手身分，鎖定30餘歲黃姓男子涉有重嫌，

黃姓凶嫌犯案顯然十分縝密、專業，10秒取命後，先將犯案用的銀色自小客車，棄置新店環河路IKEA停車場，變裝搭乘計程車到北市龍山寺捷運站，再進行第2次變裝，又搭上計程車到桃園機場，中午12時就搭機出境至中國大陸，2度變裝、轉換3地點製造斷點，全程僅花4小時。

專案人員調閱監視器，在桃園機場航廈聯外道路水溝內，發現疑似做案用的制式槍枝1支，子彈剩1顆，經刑事鑑識中心連夜進行鑑識比對研判應為涉案槍枝可能性很大。目前專案小組持續全力追緝犯嫌到案，以及背後犯案動機。