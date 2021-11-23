國內疫情目前趨緩且穩定控制，配合中央流行疫情指揮中心相關防疫政策指示，循序漸進調整國家公園遊憩人流管制措施，內政部營建署今日宣布，原本國家公園山屋降載5成，自26日起山屋恢復原有住宿量。

營建署指出，26日起山屋恢復原有住宿量，仍需配合防疫管制措施，屬於指揮中心公告的「居家隔離、居家檢疫及自主健康管理」人員，應取消或暫緩申請入園；入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應自行取消入園。

營建署表示，遊客應保持社交距離、自備防護清消用品及強化個人衛生與清潔消毒等防疫作為，並落實登山安全與防疫風險自主管理。室內及戶外得免戴口罩例外情形，依衛生福利部規定辦理。

此外，山屋若經衛生機關公布有確診者足跡，將啟動緊急應變措施，辦理環境清消後再行開放；地處偏遠且無常駐管理人員的山屋，將封閉14天或完成環境清消後再行開放。

營建署強調，民眾從事登山活動時，仍請做好防疫與登山安全準備，以維護自身安全。