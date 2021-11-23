基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸有一具男浮屍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸今早驚傳一具女浮屍，上、下半身僅著紫色內衣褲，身上並無證件，初步判斷已死亡多日，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲通報立即趕往現場，與中正消防分隊、八斗子分駐所共同將大體打撈上岸，目前警方正釐清確切死因和死者身分。