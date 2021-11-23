基隆望海巷驚見女浮屍 著紫色內衣褲疑死亡多日 10:352021/11/23 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸有一具男浮屍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸有一具男浮屍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸今早驚傳一具女浮屍，上、下半身僅著紫色內衣褲，身上並無證件，初步判斷已死亡多日，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲通報立即趕往現場，與中正消防分隊、八斗子分駐所共同將大體打撈上岸，目前警方正釐清確切死因和死者身分。 10秒轟4槍 男在家門口遭殺害 新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人 沛納海Luminor Due輕巧好上手 迪麗熱巴完美展演優雅時尚 國泰庶民指數 物價、非耐久財消費創高 #望海巷 #男浮屍 #泳褲 #多日 #警方正 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行刑式槍擊 新店男後頸中2槍慘死別墅外 10:292021/11/22 社會 死者曾捲入製毒 不排除遭滅口 04:102021/11/23 社會新聞 沛納海Luminor Due-38mm 讓迪麗熱巴更顯優雅 04:102021/11/23 時尚消費 4刀刺心致命 蔡父淚盼社會給公道 04:102021/11/23 焦點要聞 澳紐放寬防疫 將鬆綁邊境 04:102021/11/23 全球財經 史話》走入歷史的踢正步（劉良昇） 00:002021/11/23 兩岸史話 外資回補空單 台股戰高 04:102021/11/23 財經要聞 新店帽T殺手疑老練代行者 開權利車繞市區製造斷點恐偷渡 08:102021/11/23 社會 女子深夜駐足ATM熱線 警一看「這號碼」搖頭苦勸：是詐騙 09:452021/11/23 社會 社會熱門新聞 帽T殺手龍山寺2度變裝 全身高檔名牌全丟趕往桃機 - 社會 新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人 - 社會 新店咖啡商遭行刑狙殺 胞兄恐知內情成破案重要關鍵 - 社會 新店男遭行刑式後頸開2槍慘死 身分曝光是「咖啡豆貿易商」 - 社會 帽T殺手身份曝光！10秒擊斃新店咖啡商 4小時急速出境到廈門 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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