基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸有一具男浮屍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）
基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸有一具男浮屍。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正區望海巷與新北瑞芳接界處海岸今早驚傳一具女浮屍，上、下半身僅著紫色內衣褲，身上並無證件，初步判斷已死亡多日，海巡署北部分署第二岸巡隊接獲通報立即趕往現場，與中正消防分隊、八斗子分駐所共同將大體打撈上岸，目前警方正釐清確切死因和死者身分。

10秒轟4槍 男在家門口遭殺害
新店好爸爸遭行刑式槍決 「帽T殺手」10秒開4槍警曝：是熟人
沛納海Luminor Due輕巧好上手 迪麗熱巴完美展演優雅時尚
國泰庶民指數 物價、非耐久財消費創高
#望海巷 #男浮屍 #泳褲 #多日 #警方正