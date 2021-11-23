顏寬恒控政府不關心治安　林靜儀反擊「不必隨朱立倫論述」

台中二選區立委補選戰況激烈，國民黨參選人顏寬恒昨在臉書貼文、質疑執政黨對治安問題不夠重視，引發爭議，他早上到龍井區參加龍泉岩清水祖師廟活動受訪強調，若因父執輩曾犯法就不能關心治安，那麼那些父親曾犯法的市長、議員是否都該退出政壇？

民進黨參選人林靜儀也出席該場活動，與顏寬恒之間沒有太多互動，兩人僅簡單握手，並於活動結束後先後離開。林靜儀對此指出，顏寬恒對於治安問題的論述應該是跟著國民黨主席朱立倫，呼籲他應該要有自己的意見。

顏寬恒表示，全國各地近幾日接連發生多件重大社會案件，這麼多生命慘遭屠殺，卻未看到蔡總統有隻字片語，但關於四大公投、貼文超過10篇以上，直到見到社會出現譴責的聲音，總統才勉強PO了簡單文字，卻連短圖都懶得做，看了真是痛心疾首。

顏寬恒抨擊，民眾看不到國家元首對治安的重視，只看到利用媒體網路批判、黨同伐異，甚至還來質疑姓顏的人不能關心治安、幫忙維護治安，這樣的攻擊非國家元首或政府高官應有的作為；若姓顏就不能關心治安、為治安盡心盡力，因父執輩曾犯案而認定子女全都有罪，這樣的說法是否太過偏激。

林靜儀則說，顏寬恒的發文應該是跟著朱立倫的說法，但其實不論公投或地方治安問題，顏應該都比朱立倫清楚地方的看法，他可以不用跟著朱主席的口徑去處理，應該要有自己的意見。