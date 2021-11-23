主持人陳文茜去年因呼吸困難求醫後確診得到肺腺癌，去年7月她告假住院開刀，大病一場她曾呼籲大家多重視身體狀況。昨(22日)她又寫下：「我的肺腺癌手術後，情況也沒有好轉，忽喘忽好」，最後發現她身體沒有可體松，「但通常沒有可體松的人都是人瑞級，腦下垂體萎縮：或是長期使用免疫抑制劑的病患」，導致她發病時會頓時變成失智老人，令她自嘲：「是的，我終於成為笨瓜了」。

陳文茜昨透露去年手術後其實健康狀況沒好轉，醫師建議她轉診檢查，過程十分曲折，後來她到台大免疫風濕科抽了十管血，結果令醫生們都十分驚訝，「第一，我身體幾乎沒有可體松，所以會一直昏倒、以及平常疲倦不已。第二，我的過敏反應是正常人的五倍，它解釋為什麼我在甲醛超標的情況下，血管會破裂，還有對許多藥物休克式過敏，如果打疫苗時會休克」。

對於「可體松」一詞，陳文茜進一步解釋通常醫學上沒有可體松的患者不是人瑞腦下垂體萎縮，就是太長期使用免疫抑制劑，但她檢查過後腦下垂體正常，也少用類固醇，仍不知為何得病，結果得到答案，「我是全世界最美麗的人瑞，但原因不是保養有方，而是這回茜少女的免疫系統，突然持續攻擊我的腦部」。

陳文茜無奈自稱笨瓜，由於病情嚴重時她會像失智老人，忘記ATM密碼或是別人的名字，現在她只好靠一顆白色藥物避免「人萎」，也因此更明白「人到老了，體力智力都衰退時，生命多麼不堪又脆弱」，但她仍正面看待病情，昨天開心幫助一位中年小販，買了一大束野薑花布置家中，「人病了，不要掉入自憐自愛」，並呼籲：「給別人一點溫柔，你可以帶回一屋子的幸福」，引來網友回應：「祝福心善人美的文茜姐姐，身體健健康康，順順利利，一切安好喔！」、「祝福，文茜少女，青春健康快樂平安！」。