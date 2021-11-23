香港聯交所近日就優化海外發行人上市制度的改革刊發諮詢總結。分析人士表示，港交所調整後的規則降低了海外發行人第二上市的標準，將吸引在美國上市的中概股赴香港市場上市。

《中國證券報》援引港交所上市主管陳翊庭指稱，這個全新框架將為所有計畫在香港上市的新一代國際及地區的企業提供便利，有助於港交所有序且高效地處理打算以第二上市回流亞洲以及作首次公開招股（IPO）的申請。

港交所本月19日發布《聯交所就優化海外發行人上市制度的改革刊發諮詢總結》。據該公告，相關上市規則修訂及新指引資料將於2022年1月1日生效。

《中國證券報》報導指出，在本次修改建議中，有關海外發行人第二上市的內容主要涉及兩方面：一是取消「創新型企業」的資格限制，允許經營傳統行業且沒有不同投票權架構的大中華發行人（業務以大中華為重心並在合資格交易所主要上市的發行人）作第二上市。二是將擬二次上市的海外發行人的市值門檻降低。

業內人士指出，港交所對海外發行人第二上市標準的放寬，將吸引中概股赴港上市。南開大學金融發展研究院院長田利輝表示，調整後的海外發行人上市制度有可能形成新一輪中概股回歸潮。