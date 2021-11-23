搶攻歲末年終餐飲旺季，台灣麥當勞推出新品與全新優惠促銷活動，「Signature極選系列」11月24日起至12月28日止，限期推出「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」，使用太平洋白蝦搭配四盎司安格斯牛肉入餡，被喻為「神級早餐」的「現烤焙果」同步強勢回歸，從早到晚都能盡情享受美味。

麥當勞響應政府振興再加碼，11月24日起至12月28日止推出「年終振興優惠券」，最多可現省2860 元，除麥當勞餐廳、得來速皆適用外，並首度開放可於「數位自助點餐機」使用，消費者可輕鬆點餐、優惠隨選！包含從早到晚、多達7種選擇的「加$1多1件」；一般時段「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」，人氣主餐麥脆雞腿、極選系列漢堡都入列。還有早餐時段「套餐飲料免費升級」、以及平均打75折的「有氧雙人早餐」，全天都可享優惠。

台灣麥當勞「Signature 極選系列」標榜透過講究的食材，讓顧客嚐到令人讚嘆的美味，繼松露、酪梨後，首度推出太平洋白蝦製作「炸蝦天婦羅」入堡，11月24日起至12月28日止，「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」與「雙蝦天婦羅堡」限期開賣。

麥當勞「炸蝦天婦羅安格斯黑牛堡」首次使用太平洋白蝦裹粉後經182度高溫酥炸，製作成口感外酥內軟的「炸蝦天婦羅」入堡，搭配嚴選頂級厚實的四盎司安格斯牛肉，高溫煎製、鎖住濃郁肉汁，佐以濃郁的青檸蒔蘿醬，清新的果香與蒔蘿的獨特風味與炸蝦及牛肉完美交融，搭配整片原葉生菜及切達起司，口感與味蕾都能品嚐到豐富層次，不僅味覺，視覺也能享受豪邁海陸的極致雙享風味。

麥當勞「現烤焙果」於今年初回歸後好評如潮，累積許多忠實粉絲，更被網友喻為「麥當勞神級早餐」。為回應消費者需求，自11月24日起人氣「現烤焙果」長期回歸，加贈進口乳酪抹醬與草莓果醬，「雙醬」更超值！搭配38元指定飲料，超值早餐獨享價只要65元，讓雙醬滋味與現烤美味啟動一早活力。

台灣麥當勞2021年終，響應政府振興再加碼，自11月24日起至12月28日止「年終振興優惠券」登場，連續35天隨時隨地盡享多種好康，現省2860元，除麥當勞餐廳、得來速皆適用外，並首度開放可於「數位自助點餐機」使用。