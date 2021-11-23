內政部長徐國勇昨日表示，針對球棒暴力治安，要註記「球棒隊」。時力立委王婉諭今日說，問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為，註記球棒根本是畫蛇添足，希望政府不要只會治標不治本。

王婉諭指出，徐國勇的「球棒隊」一事引發譁然，事後才補充，該項政策是針對有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者才會予以註記，一般民眾進行運動並不會被註記。

王婉諭說，對於這樣的說法，還是讓人感到相當困惑，有這些犯罪前科的人，不是本來就應該在警政系統註記嗎？不然基層員警是如何得知他們有暴力、詐欺、地下錢莊，或是幫派背景組織者？這樣的政策難道不是畫蛇添足嗎？

王婉諭表示，可以拿來做攻擊行為的物品百百種，球棒要註記的話，高爾夫球桿要不要註記？撞球桿要不要註記？啞鈴要不要註記？問題根本不在施暴的工具，而是犯罪人的行為。

王婉諭說，面對治安問題，政府不要每次都要等到遇到社會事件時，才說要提高見警率、加強取締、加強巡邏，然而過一段時間，當社會輿論降低之後，這些措施又恢復以往，不只治標不治本，甚至根本是加重基層員警的負擔。