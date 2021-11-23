無黨籍立委林昶佐罷免案進入第2階段連署，罷免案連署人份數門檻為2萬4475份，但初審距離過關門檻相差2358份，需再補件。台北市議員鍾小平及領銜人鄭大平今（23）日前往台北市選舉委員會繳交6600份補件連署書，鍾小平表示，若連署通過、罷免案成立，投票時間應會落在1月底、農曆過年前。

鄭大平受訪時先感謝鍾小平及所有志工在這幾天完成這項任務，更感謝所有參與連署罷免的鄉親們，大家同心協力、團結一致，一定要把邪惡勢力趕出萬華，不需要不做事、不負責任的立委。

鍾小平則有信心，認為二階連署一定會過，希望眾志成城把林昶佐罷免掉。審查通過後，根據規定，罷免案宣告成立後20日起至60日內需進行投票，因此鍾小平認為，投票應該會在過年前、1月底左右舉行，而自己跟鄭大平的連署工作也告一段落，接下來陸軍可以多用力，空戰還是要交給國民黨文傳會主委凌濤、交給黨部操作，「因為這還是藍綠對決」。

台北市議員鍾小平。（中時新聞網直播畫面）

鍾小平也提到，民眾黨主席、台北市長柯文哲在中正萬華區有15~20%的票，所以能不能罷掉林昶佐，柯文哲的態度也非常重要。

此外，國民黨中常會通過同舟計畫專案，鍾小平明日將遞件申請回復黨籍，對於市黨部主委黃呂錦茹的反彈，鍾小平說，自己也很在乎黃主委的情緒，所以自己不要去（遞件）、不要惹他生氣，打造團結；至於有人反彈，他認為，任何政策都有人反彈，可是自己跟傅崐萁回歸會讓黨更團結、更強大，且傅崐萁帶了5000名黨員，自己和鄭大平及所有志工也完成罷免林昶佐的連署，是帶「伴手禮」回娘家。

鍾小平也指出，黨應該更團結、更溫暖、更強大，最重要是主席的指令，且經過中常會通過，就該依法行政，有人反彈自己也無法表達意見，但會相忍為黨，也會盡力去化解這些反彈，讓黨更諧和、更團結，且國民黨民調已經輸民進黨那麼多，還不團結、內鬥，就永無執政的一天。