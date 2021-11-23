企業獲利增長、失業率下降、股市大漲幅、消費市場回升，雖然大部分的經濟數據顯示2022年全球經濟可望持續增長，但是伴隨而來的貨膨脹隱憂，對於2022年展望來說仍然「如鯁在喉」。

中華徵信所今日表示，原油、美元利率、股市可以說是左右2022年通貨膨脹的恐怖份子。

原油價格走勢由2020年4月12日西德州、杜拜、北海布蘭特原油觸底V型回升，接著一路走高，今年分別皆突破80美元，創2018年9月以來新高，其後雖然稍有回軟，但是維持在每桶80美元上下震盪，沒有向下修正的徵兆。儘管市場預期，產油國明年繼續增產，不過並沒看到原油因此大幅下跌的條件，原油價格也成為通膨居高不下的支撐。

在美國減購債券、預期明年下半年升息的市場心理影響下，美元走強形成國際間的共識，就算美國將以1兆美元來進行基礎建設，但也撼動不了美元強勢，相反新基建帶來原物料價格另一波上漲，也是通貨膨脹更為堅實。

美國9月信貸的增長299億美元，達到4.37兆美元，成長率高達87％，過熱的消費信貸也助長通膨走高；信用卡未償還循環信用餘額也持續增加，高漲的信貸成為未爆彈。

從美國房貸機構房地美公布房貸利率，10月以來30年期固定房貸平均利率持續上揚，受到通膨疑慮持續壟罩，美國抵押貸款利率重回3％以上，觸及今年4月以來新高，只要通膨升溫隱憂持續下去，抵押貸款利率走俏態勢會持續下去，成為另一枚未爆彈。

從股市來看，美股在全球領漲，目前仍沒有明顯終止多頭的跡象，但居高不下的股市卻也是一個潛藏的危險因此，投資人雖對高通膨有所警惕但卻沒有賣出的行動。

台股今年5月、7月有一波修正，然而美股今年幾乎沒有大修正，更是巨大的恐怖份子，道瓊指數、那斯達克指數，甚至費城半導體指數一路狂飆，一旦美國高通膨失控，美股重跌將對全球股市帶來嚴重的影響。

糟糕的是，美國今年10月CPI年增率高達6.12％，是33年來最大增幅，即使扣除食物和能源的核心物價指數，年增率也高達4.6％，今年前10月CPI達到4.3％。

緊接而來的感恩節、聖誕節等重大節慶活動當前，美國通膨壓力不難想像，中華徵信所表示，美國聯準會只採取每月縮減購債150億美元，對於升息卻始終沒有鬆口，美國聯準會不積極作，是否成為通膨幫兇，不免令人捏一把冷汗！