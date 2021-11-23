昔日「台灣第一小生」林瑞陽和同為演員的太太張庭，淡出演藝圈後在大陸經營微商有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），傳前飛輪海成員辰亦儒、汪東城已入股。近日林瑞陽在公司活動中，與一名穿著火辣的女員工跳舞，張庭被拍到在後方一臉不爽的模樣，引起網議。

林瑞陽、張庭除了忙於經營微商，不定期會舉辦公司大型慶祝活動，近日張庭大陸公司在晚上辦了派對，只見林瑞陽披著黑色皮衣，勾著一名穿著深V洋裝的金髮辣妹，該女子還搭著素黑長靴，露出引人遐想的絕對領域，身材相當惹火。

林瑞陽和辣妹面露燦笑的在眾人面前行走，張庭則雙手抱胸、一臉不悅的站在角落，當場被員工捕捉下來，PO上網開玩笑：「64歲林瑞陽和女員工熱舞，看看張庭什麼反應？」、「果然是全場最愛跳舞的老頭，這舞姿現場笑翻一片，你這麼嗨回去，庭姐會叫你跪榴槤」。

林瑞陽和辣妹勾緊緊，張庭一臉不悅全被拍。（圖／抖音@ tingMM33617）

不過，林瑞陽喜愛跳舞已人人皆知，他曾在2年前的活動上，站在正中央開心地跟隨音樂旋律扭動身體，享受著被多名女員工圍繞、歡呼，還越跳越賣力，360度旋轉顧到每個人的鏡頭；過去女員工要求合照時也不避諱，大方的接受拍照，雖被部分網友留言提醒是否要留意與異性的距離，但也有另一派網友認為，這只是他們公司的文化，沒什麼大不了。