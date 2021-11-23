天氣多變化，近來血壓不穩、中風的案例逐漸增加。但除了一般認為的嘴歪臉斜、半身無力等典型症狀外，還有一些非典型徵候值得注意。書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，日前曾收治一名四肢活動正常的54歲男性，咬字清楚但語言內容錯誤百出，經過檢查後，發現他其實已經腦溢血，也就是俗稱的中風了。

黃啟訓醫師指出，這名男性患者，平日是公司高階主管，幾年前就發現有高血壓，由於不覺得有任何不舒服，所以一直都不太在意，也不曾服藥控制。病發當天突然變得很多話，不停地抓著同事說一大串話沒人聽得懂的句子，同事連忙將他送到神經科門診就醫。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3-5成。(圖/書田診所提供)

●非典型中風 感覺性失語症較少為人知

黃啟訓醫師表示，當天檢查時，發現病人四肢活動正常，咬字清楚，但言語內容錯誤百出，讓人無法理解，研判是罹患「感覺性失語症」。立即安排電腦斷層檢查，證實為長期高血壓造成「急性左側大腦顳葉出血性中風」，也就是俗話說的「腦溢血」。經轉介神經外科手術取出血塊挽回一命，並接受進一步的語言訓練復健治療，現在已應慢慢恢復當中。

「感覺性失語症」又稱為「韋尼克氏失語症Wernicke aphasia」，是因左側大腦顳葉後三分之一負責語言理解的中樞系統受損導致，可能因腦中風、頭部外傷、腫瘤、細菌或病毒感染等因素引起。

患者無法聽懂別人所說的話，也不知道自己有語言缺陷，會一直抓著別人講，但講出來的話卻沒有人聽得懂，也無法聽懂自己所說的話。這種雜亂無章的語詞，一般俗稱為「語詞沙拉word salad」。

●腦中風症狀多元不可輕忽！冬季是好發高峰

每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3-5成。但值得注意的是，腦中風的症狀變化多端，有些非典型症狀常被輕忽。

黃啟訓醫師強調，像是說話有障礙或聽不懂別人說的話、突然半邊臉部不能動、肢體麻木或無力、視力模糊、暈眩站不穩，若有出現任何上述5種情況時，當心可能中風了，應儘速就醫治療，以免延誤病情。