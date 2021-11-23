新北市45歲男子何明勳，昨（22）日上午8時許載小孩上學後返家，在新店區花園一路自家門前，遭槍手近距離行刑式連開4槍身亡。警方追查鎖定35歲黃姓男子涉嫌重大，但黃嫌已於昨天下午從桃園機場搭機潛逃至大陸廈門，警方在機場附近排水溝尋獲作案槍枝，案情仍在深入調查釐清。

警方調查，根據調閱監視器及訪查周遭居民後，鎖定黃姓男子駕駛自小客車於現場埋伏，待被害人駕車返家時，趁其不備開槍襲擊，行凶後隨即逃逸。

專案小組循線發現黃嫌駕車逃離現場後，將車棄置於新店IKEA大賣場停車場，再徒步離開停車場搭乘計程車往台北市萬華方向逃逸，並多次變裝及換搭計程車，企圖混淆警方追緝。警方循黃嫌乘車路線調查，在台北市萬華區龍山寺公園尋獲黃嫌將做案時衣物送給街友，隨後於近10時許搭計程車至桃園機場，並於下午2時搭機逃離至大陸廈門。

警方表示，黃嫌出境前將做案槍枝丟棄在航廈聯外道路水溝內，經鑑識中心連夜進行比對，研判應為涉案槍枝，警方將持續調查作案動機，並追查是否有其他共犯。