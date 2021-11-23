日本傑尼斯新推出的7人男子團體「浪花男子」（なにわ男子），於11月12日正式出道，成員各個外型亮眼，並散發青春洋溢的鮮肉氣息，讓他們一出道就備受矚目。但近日卻在網路上流出21歲的成員高橋恭平，與其他女子開房間的床照，引起網友熱烈討論。

「浪花男子」出道雖只有短短的11天，但19歲成員道枝駿佑日前與「SNOW MAN」的目黑蓮，共同演出漫畫改編日劇《消失的初戀》後，人氣大漲，浪花男子的出道單曲《初心LOVE》同時也是此劇的主題曲，使他們的人氣跟著水漲船高，專輯上市首周便創下70萬張的驚人銷量，受到大批粉絲的喜愛。

不料，近日日本論壇上卻流出21歲的成員高橋恭平，疑似與其他女子開房間的一系列煽情床照及自拍照，只見照片中一名男子躺在床上呼呼大睡，但側臉依稀可以看出就是高橋恭平，甚至還有一張高橋恭平半裸著上身對著鏡子自拍的畫面，照片一旁還附上文字「笑死了」、「見面了」，而眼尖的網友從背景看出拍照地點應該是知名平價旅館「APA Hotel」，推測是他與別人開房間後所留下的證據。

男團浪花男子21歲的成員高橋恭平近日在網路上流出床照。（圖／twitter）

另外，高橋恭平去年也曾和女團「NMB48」前任成員明石奈津子爆出交往緋聞，如今與他開房間的女子疑似換了別人，再度讓粉絲感到相當驚訝。而根據日媒《東京體育報》的報導，一向對於管理藝人風紀相當嚴謹的傑尼斯副社長瀧澤秀明，對於這次高橋恭平「開房危機」遲遲不做懲戒，有知名人士透露，他是考量到浪花男子才剛出道，若是因此大動作懲處將可能影響該團後續的發展。