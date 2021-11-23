文化部近期推出「蔣中正總統與台灣」特展，透過文獻與資料，呈現不同面貌的蔣中正。（李欣恬攝）

「蔣中正總統與台灣特展」22日在中正紀念堂舉行開幕典禮，文化部部長李永得表示，蔣對50歲以下的人有「民族救星」、「殺人魔王」兩種印象，大家可以從史料自行思辨其定位，「他幹過很多壞事，也幹過一些好事」，李更強調功過是永遠無法相抵的。李的言論引發熱議，網友諷刺反問：「那民進黨呢？」

李永得受訪時指出，「轉型正義」的兩大要素是歷史評價與法治程序，這次的展覽客觀呈現了過去的文獻、檔案等資料，這就是轉型正義中重要的一塊，因為蔣中正「他幹過很多壞事，也幹過一些好事」。

李永得表示，蔣中正在1948年擔任總統到1975年過世，「所以我判斷大概50歲以下的人對蔣介石（指蔣中正）大概都沒有很深刻的了解，大概只有兩種印象，一個叫『民族救星』、一個叫做『殺人魔王』，這兩個其實他兼而有之。」李強調，任何執政者都是有對有錯、有好有壞、有功有過，但功過可否相抵呢？他認為是不可以的，「功過永遠是沒有辦法蓋棺定論的，我們古話也有一句叫做蓋棺定論，這個永遠沒有辦法蓋棺論定的」。

此消息引發熱議，網友湧入臉書相關新聞連結下留言：「那民進黨呢？」「講的人也要問自己有沒有做壞事」、「所以蔡政府勒？」「蔣又不是神，有功也有過，只能說看你從哪個點切入」、「小英總統曾說，時空背景不同，所以不要再論對錯了」、「至少老蔣帶來了不少黄金，故宮的文物，不要好的都不講一直講壞的」、「歷史永遠的是勝利者寫的」。