台股高檔震盪整理，近關（萬八）情怯！千金股今天開盤後震盪走跌，高價千金股早盤熄火撐盤無力，緯穎(6669)盤中一度跌破千元，信驊(5274)、旭隼(6409)及力旺(3529)等均由紅翻黑。而中信小資高價30ETF(00894)則出現連日K連3黑。

高價股領跌，壓抑台股「萬八」激情！但瀚亞菁華基金經理人鄭行甫指出，第四季台股不看淡，預估電子產業將持續受惠全球科技創新運用等題材，到年底前都有行情可期。看好矽智財、第三代半導體、高速傳輸、ABF及IC設計等族群獲利表現。傳產則點名紡織族群，在疫情緩解後有補漲空間。此外，隨著升息時間表越來越明確，金融族群有機會成為下波主流產業，可順勢布局。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股上市櫃企業第三季獲利繳出亮眼成績單，顯示基本面動能無虞，並且推升台股創近期波段高點，不過接近歷史高點市場近關情怯，導致漲勢趨緩，成交量能熱度也下降，回顧7月台股創高時，日均量約為5500億元至6000億元，而11月日均量為3680億元，若量能能略增至4000億元以上並穩定維持，則有利於台股上攻力道。