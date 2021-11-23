雲端視訊會議大廠Zoom於22日美股盤後公布季報，第3季營收雖成長，但增幅僅有35%。歸咎主因，與2020年疫情爆發時相比，如今視訊會議需求大減，也大傷Zoom主力產品。22日美股收盤時，股價大跌3.59%外，盤後交易時，一度還重挫7%。

Zoom最新的季報中，每股盈餘為1.11美元，超過市場預估值1.09美元。此外，Zoom還預測本季營收與獲利皆可高於預期，並將全年預估營收從40.1億美元，上修至40.8億美元左右。

Zoom也表示，截至10月31日的第3財季營收為10.5億美元，成長幅度35%。不過，相較第2財季增幅54%，以及2020年同期暴增3.6倍，嚴格來說Zoom業績的確是有走下坡意味。

不諱言，Zoom的確是新冠疫情中受益族群之一。不過，隨著日常生活漸漸重回以往，Zoom在2021年迄今的股價，也下修超過3成。

看著Zoom在2020年賣得這麼好，思科以及微軟也不是吃素的，分別靠著自己的視訊會議軟體Webex以及Teams，硬是分食Zoom的業績。還有，相較這兩個大型科技業者，以Zoom的規模也難以贏得企業客戶芳心。

但Zoom急起直追，為了挽回用戶，推出各種新產品，例如可以舉辦大型會議的Events平台、雲端服務呼叫Zoom Phone，還有辦公室會議軟體Zoom Rooms等。

調研單位Third Bridge樂觀認為，Zoom的產品線市占率大概最多只有5%，因此未來還有很大成長空間。不過，另些分析師卻指出，之前Zoom以147億美元收購雲端平台軟體業者Five9 Inc一事告吹後，Zoom好像就失去了一些業務成長動力。因此，預估Zoom未來事業發展，恐怕無法像在疫情爆發時那樣一帆風順。