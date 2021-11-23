緯創(3231)旗下緯創醫學科技今（23）日與台大智活中心（iNSIGHT）攜手合作，運用設計思考，以人為中心，深入盤點醫護病的需求，跨界整合雲端服務與醫療場域，打造「BestShape慢性腎臟病照護解決方案」。 緯創醫學科技董事長黃柏漙表示：「緯創集團推動ESG的核心理念是運用科技，提升生活及環境品質的數位願景。緯創醫學這次與台大智活共創合作，結合科技、醫療與設計思考的加乘效益，推出慢性腎臟病照護解決方案BestShape，深入探索醫護病的需求，在產品完成前，精準定義產品的價值所在。

2020年健保署公布健保支出，腎病醫療費用支出位居首位，高達562億元；台灣洗腎人口有9萬4千多人，洗腎盛行率高居全球第一。緯創醫學從精準健康出發，提出以人為中心的智慧醫療照護建議，運用前瞻整合技術，發展照護末期腎臟病人之AI低血壓提醒，點線面勾勒出BestShape慢性腎臟病照護解決方案，將透析管理系統雲端輕量化，以醫療資訊數位化全力支援醫護作業，加速透析中心資訊化。同時，緯創醫學從精準醫療跨入預防醫學，將照護進一步延伸至初期腎臟病照護及糖尿病等共病照護，透過Health 365全天候健康照護平台，提供民眾個人化居家生活照顧紀錄，打破醫療照護藩籬，串連院內以及院外照護生態系，實現腎臟病的醫療4P（個人化Personalized、預測Predictive、預防Preventive、參與Participant）。

與一般醫療資訊系統不同，BestShape最大的特色是「以人為中心」。在經濟部工業局、台灣設計研究院支持下，緯創醫學、台大智活運用設計思考方法，深入研究血液透析場域，爬梳醫療場域的使用者痛點，洞察診所管理行政人員、醫師、護理師及病人的需求。設計思考協助緯創醫學在慢性腎臟病照護領域鎖定明確清楚的價值定位，找到使用者導向的服務解方，再收斂出所需的系統開發功能，進一步精準傳遞產品價值。BestShape不僅能減輕醫護人員的工作負擔，讓血液透析病人在透析的過程得到最好的照護，更能讓診所營運管理更加順暢，提供創新的服務模式，創造醫院、醫護、病人三贏的慢性腎臟病照護服務。

台大智活中心主任劉佩玲指出：「很榮幸能與緯創醫學共創協作推出BestShape，以使用者研究及跨團隊的集體智慧，找到產品的市場契合度（Product Market Fit）。設計思考能夠有效將模糊的議題，透過發散收斂以及快速迭代的方式，創造出貼近臨床需求的智慧醫療產品！」