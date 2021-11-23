針對高雄跨年住宿飆出1晚2萬元天價，陳其邁指示觀光局、消保官強力稽查不合理房價。（柯宗緯攝）

跨年倒數1個多月，傳出五月天可能先在高市府主辦的跨年晚會開唱後，再趕赴世運主場館演出。今（23）日市長陳其邁被問到此事時直說，「不要害我爆雷」，強調好酒沉甕底。不過，針對高雄跨年飯店飆出1晚2萬元天價，陳其邁則指示觀光局、消保官強力稽查不合理房價。

高市議員陳致中今關心跨年活動議題，他問及，等待1700多個日子，陳其邁如何打動五月天，把他們給請來高雄，有沒有半夜打給五月天？陳其邁笑說，「我沒有半夜打給阿信」，確實是打給很多人，表達歡迎他們回到高雄。

陳其邁強調，高雄人對五月天擁有美好記憶，畢竟已經4年多沒回到高雄開唱，高雄人非常期待，因此他上任市長，用很多具體的行動表達誠意，非常謝謝五月天讓高雄人美夢成真。

陳致中追問，今年跨年晚會擁有雙舞台，還有四金卡司等，請市長能否劇透一下還有哪些大咖會來？是不是五月天會先來市府晚會？還是市長又要唱「紅豆」，讓大家看你有沒有更進步？

陳其邁答詢時笑稱，「你就知道為什麼我睡不著的原因」，高雄跨年晚會陣容堅強、節目精彩，「但是你不要害我爆雷」，好酒沉甕底，他必須尊重一起合作的兩家電視台，有其公布節目的順序。

不過，高雄跨年住宿房價飆漲，也引發關注。有業者開出1晚雙人房2萬元的天價，觀光局喊要嚴查，若超出當初報備的「天花板」房價上限，不排除依據《發展觀光條例》開罰，最重可處5萬元罰緩。

陳其邁今受訪時也說重話，從跨年12月到台灣燈會有很多客人會來高雄，必須好好善待他們，如有藉機哄抬或離譜、不合理行情涉及違反法令，一定嚴辦、速辦。他強調，我們熱情歡迎客人來高雄作客，要善盡地主責任，拜託觀光業者一起扮演好熱情的角色，他會指示觀光局、消保官強力稽查房價。

2022高雄跨年晚會分為「蓬萊舞台」、「高流舞台」。高市府今再公布「高流舞台」堅強樂團演出陣容，集結「金曲創作型樂團」棉花糖、「雙主唱樂團」Crispy脆樂團，以及高流音樂比賽「樂團興奮波」拿下總冠軍的高雄在地「新生代樂團」吾橋有水三大樂團。