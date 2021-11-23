台灣的天氣終於進入秋冬模式，民眾也開啟熱湯狂潮，一變冷就看到雞湯店、薑母鴨店大排長龍，事實上，雞湯是較為普及的滋養食品，許多正妹平時就會喝，補充營養與天然膠原蛋白，日前網路上有名長髮正妹在連鎖雞湯店裡專注工作，一身清涼還露溝，引發暴動，紛紛詢問店址想衝去捧場朝聖。

一名正妹在IG分享日常辣照，照片中她一頭長髮披散而下，身上穿著貼身細肩帶米色小可愛搭配超短熱褲，專注地在連鎖雞湯店撈料煮湯，看上去十分專業，另一張照片則是她在維護環境整潔，高挑的她為了擦桌子，必須彎下腰來，一個傾身豐滿上圍走漏，擠出深溝，加上白皙幼嫩皮膚與逆天長腿，畫面比雞湯本身還來得滋補。

JKF女郎「MIGA冰冰」外拍尺度大，經常分享美艷工作側拍照。(取材自meijia0908 IG)

冰冰除了擔任JKF女郎外，也擔任賽車女郎、火辣禮生，每每惹得粉絲睡不著覺。(取材自meijia0908 IG)

正妹的身分也隨之曝光，原來她是JKF女郎「MIGA冰冰」，是本年度「百大女郎票選」潛力競爭者之一，除此之外，她也接商演外拍，甚至出任過賽車女郎、火辣禮生等，工作忙碌而多元，冰冰也經常在IG分享性感側拍照，大尺度每每引發粉絲討論，說她辣得讓人睡不著覺。

而這張雞湯店辣照，其實是一個打雜換免費雞湯的概念，她解釋：「太多朋友說我都在店裡白吃白喝，我可是真的會煮雞湯，有在幫忙的，雖然在吃的時間比較多」，這套雞湯照一曝光，不出意料引爆男性網友關注，讚她美到犯規「這樣會上新聞」，更多人笑稱冰冰一定會讓助店家生意變好，「美女穿這樣子…我都突然想去吃麻油雞了…這是哪裡啊」、「這是什麼店？」、「求地址」、「在哪裏!趕緊去」，紛紛揪眾想去該店朝聖。