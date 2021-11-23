美國職棒2022年名人堂候選名單正式出爐，這次全部有30人，共13位選手是首次入選，知名球星羅德里格茲(Alex Rodriguez)、「老爹」歐提茲(David Ortiz)、邦茲(Barry Bonds)等巨星都在內。而《運動畫刊》喻今年名單恐是史上最具爭議一次，最後投票結果將在明年1月25日正式揭曉！

The 2022 Baseball Hall of Fame ballot was released today 🙌



Who will be inducted? pic.twitter.com/7dtllHWl4G — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 22, 2021

除此之外30人中還有「火箭人」克萊門斯(Roger Clemens)和席林(Curt Schilling)，包含邦茲在內他們3人都是第10年入選，而上次席林差點就能入選，他獲得71.1%得票率，最接近入選門檻75%，邦茲和克萊門斯則是因為禁藥關係備受爭議，而這次是他們3人角逐名人堂最後一次機會了。

首度入選名單有羅德里格茲、歐提茲、霍華(Ryan Howard)、塔謝拉(Mark Teixeira)、林斯康(Tim Lincecum)、菲爾德(Prince Fielder)、羅林斯(Jimmy Rollins)、派波朋(Jonathan Papelbon)、莫諾(Justin Morneau)、克勞佛(Carl Crawford)、皮維(Jake Peavy)、納森(Joe Nathan)、皮爾辛斯基(A.J. Pierzynski)。

此外入圍的還有羅倫(Scott Rolen)、茲蓋爾(Omar Vizquel)、華格納(Billy Wagner)、海爾頓(Todd Helton)、薛菲爾德(Gary Sheffield)、索沙(Sammy Sosa)、安卓瓊斯(Andruw Jones)、肯恩(Jeff Kent)、曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)、派提特(Andy Pettitte)、柏利(Mark Buehrle)、杭特(Torii Hunter)、阿布瑞尤(Bobby Abreu)、哈森(Tim Hudson)。

其中強打索沙一樣身處禁藥風波，2022年也是他最後一次叩關名人堂，前老虎、洋基強打薛菲爾德是第8次入圍，華格納第7次，肯恩第9次，其他人最多都只有5次。而整個30人名單內有不少前紅襪洋基球星，包含羅德里格茲、歐提茲、克萊門斯、席林、塔謝拉、派波朋、薛菲爾德、曼尼拉米瑞茲、派提特、阿布瑞尤等人。