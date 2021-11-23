搶攻耶誕節慶自食與送禮商機，連鎖咖啡85度C嚴選比利時Belcolade巧克力、頂級比利時嘉麗寶巧克力、法國BOIRON保虹果泥、法國鮮奶油和奶油乳酪等原物料，打造4款切片和3款整模聖誕主題蛋糕，標榜帶消費者「秒飛歐洲」、以舌尖感受偽出國之旅，11/26起到12/25主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售，預估今年聖誕檔期銷售20萬個蛋糕，總營收目標2千2百萬元。

85度C今年推出4款主題造型切片蛋糕有迷你乳酪、粉色聖誕、萌萌小雪人，以及金沙麋鹿，單片價格在62到65元間，從11/25起到12/25，只要買4四款主題造型切片蛋糕，任選兩款，就可享第二個八折優惠，限門市現場購買、價低者折。而85度C的3款整模聖誕節蛋糕都是6吋，價格在390到460元間，每一款造型繽紛可愛，帶有濃濃異國風。

85度C整模蛋糕中的「聖誕森森」為6吋6420元，聖誕老公公站在樹幹造型的巧克力戚風蛋糕上，旁還有可愛的金色麋鹿，蛋糕師傅使用比利時嘉麗寶巧克力，添加法國動物性鮮奶油調配外層的巧克力鮮奶油，內搭卡士達餡、黑櫻桃及巧克力薄片，多國特色原物料，標榜甜而不膩且有極佳化口感。

「雪屋森林」蛋糕為390元，擬真的小雪屋巧克力超可愛，蛋糕內餡以香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯及牛奶布蕾，嚴選法國動物性鮮奶油、法國BOIRON保虹草莓果泥，酸甜滋味又伴隨牛奶布蕾的奶香滑順，外層的千層起酥片，口感酥脆。

「白色王國」蛋糕為460元，彷彿被層層雪花覆蓋的獨特造型，以香草戚風蛋糕為基底，夾著香甜芋頭慕斯和卡士達餡，使用牛奶布蕾點綴口感，加入法國動物性鮮奶油及法國BOIRON保虹椰奶果泥，提升濃郁奶香。

切片的「金沙麋鹿」每片65元，麋鹿造型很吸睛，內餡是香濃的巧克力蛋糕夾上巧克力餡，外層包裹的杏仁巧克力淋面使用比利時Belcolade黑巧克力粒，濃純可可風味體驗味覺與視覺的雙重享受。「迷你乳酪」每片65元，內餡是香草風蛋糕搭上乳酪慕斯，使用法國動物性鮮奶油與法國奶油乳酪，口感順口豐味濃郁，模模超Q萌。

「萌萌小雪人」每片65元，蛋糕以香草風蛋糕配上甜蜜的草莓果餡、草莓慕斯和香草慕斯，加入法國動物性鮮奶油於慕斯中，香濃可口為聖誕節加點甜。「粉色聖誕」每片65元，香草戚風蛋糕搭配香草慕斯、草莓慕斯和草莓果餡，粉色鮮奶油搭配雪花巧克力有如粉色雪地，夢幻又少女。香草慕斯及草莓慕斯嚴選添加法國動物性鮮奶油，淡淡莓果香增添滑順細膩口感。