大陸網信辦印發「關於進一步加強娛樂明星網上資訊規範相關工作的通知」要求，嚴把娛樂明星網上資訊內容導向，加強正面引導，建立負面清單，禁止娛樂明星網上資訊含有宣揚畸形審美、低俗緋聞炒作、惡意刷量控評、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容。

通知指出，從內容導向、資訊呈現、帳號管理、輿情機制等4個方面提出15項具體工作措施，力求有效規範娛樂明星網上資訊，又將娛樂明星網上資訊劃分為演藝作品、個人動態、商業活動、公告、公益、權威發布等6種類型，針對網站平台首頁、熱門推薦、熱搜榜單等重點環節提出明確要求。

另外，通知顯示，要求不得挑動粉絲群體互撕謾罵、攻擊對立，或刺激誘導粉絲群體進行過度消費、非法集資等應援行為。 如果有藝人違法失德要聯合懲戒，嚴防轉移陣地、「曲線復出」等。

通知強調，各地網信部門要高度重視加強娛樂明星網上資訊規範工作，結合「飯圈」亂象整治，制定細化實施方案，指導督促網站平台抓好各項措施落實，務求取得工作實效。