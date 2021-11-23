周姓男子3年前透過臉書認識一名女網友，並得知她劈腿交友之情形，周男於是用LINE一人分飾二角，先假裝是她的女性友人再勸說她與周男發生關係，避免被爆料，周男因此性侵得逞並恐嚇她交付2萬元，最高法院維持原審認定，依強制性交罪判刑3年2月定讞。

周男與女網友互加LINE攀談後，她不想與周聊天，為使他知難而退，於是告知其主要男友目前正在當兵及劈腿與第二位男友交往等情，並隨後將周的LINE帳號封鎖。周心生不滿，乃藉握有她劈腿之把柄脅迫性侵。

周男性侵後，又利用其握有她劈腿資訊，以LINE聯繫她希冀能再與之為性交行為，她雖予以拒絕，然因陷於周男欲散布劈腿資訊有損名譽之恐懼，不得已回應「你想怎樣，我給錢可以吧」，周男於是開口勒索2萬元，她被迫匯款給周男。

台灣高等法院審酌周男所為犯行造成被害人損害，經調解成立已履行賠償完畢，而獲得被害人原諒，依強制性交罪判刑3年2月，恐嚇取財罪判刑6月，可易科罰金，周男對強制性交罪提上訴，最高法院駁回確定。