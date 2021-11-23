高雄狠心無照保母杜苡彤2015年與男友高嘉華涉嫌聯手虐死2歲許姓男童，高男被依傷害致死罪判11年10月定讞，杜女一二審被認定僅有「傷害」犯行、輕判3年6月，更一審認為杜女根本是共犯、重判11年10月。案經上訴發回更二審，量刑又逆轉，高雄高分院23日宣判撤銷杜女原判，僅依傷害罪判3年6月。

該案各審法官均認為高男涉嫌大力掌摑男童致死，一審遭判12年，二審改判11年10月，上訴至最高法院時遭駁回定讞。

判決指出，2015年9月杜女受託每周五天、全天候照顧男童，疑似因為男童常哭鬧、吵醒杜女同時照顧的2名幼童，高男竟提議施暴懲罰，以毆打、罰站罰跪，嘴巴塞布綁雙手，甚至故意抽菸、將濃煙強灌至男童口中。

杜女常用Line提醒高男「不要留下疤痕」、「我今天不小心失手打了兩次了哈哈」，高男也曾回「我在想今天要怎麼玩他」。

不到一個月，男童某日全身癱軟、陷入昏迷，送醫搶救6天無效。高男及杜女雙雙否認虐童，但法官根據對話紀錄、解剖報告及監視器畫面，認定男童死亡是高男多次大力掌摑所致，杜女僅「傷害」罪。上訴至最高法院時，法官質疑杜女是共犯，原審有調查未盡之處，撤銷發回更審。

更一審合議庭認為，縱使男童死亡結果並非由杜女直接出手傷害造成，但以她當保母知識、經驗，應知道高男對男童的傷害行為部位若在頭部恐會致死，卻未作防範，仍與高男共同施暴，認定她跟男友都是傷害致死共犯，逆轉改判杜女11年10月。上訴至更二審再度逆轉，高雄高分院撤銷杜女原判，僅依傷害罪判3年6月，與原審刑度相同。

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