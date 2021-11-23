POS廠虹堡(5258)股東常會通過配息0.6元，今（23）日以每股參考價34元除息交易。虹堡近日股價漲多修正後續走升，開盤即以上漲2.06％的34.7元開出、立即完成填息，隨後在買盤敲進下勁揚6.18％至36.1元，早盤維持近2.8％漲幅，領漲工業電腦族群。

虹堡受零組件缺料及北亞地區出貨減少影響，2021年上半年營運偏弱。不過，疫情衝擊去現金化產業應用加速升溫，帶動無人支付應用需求，加上歐美遞延換機需求在解封後逐步顯現、先前布局產品完成認證陸續出貨，第三季營運動能已見明顯轉強。

虹堡第三季歸屬母公司稅後淨利0.51億元，季增3.37％、年增6.33％，每股盈餘（EPS）0.57元，雙創今年高點。惟受匯損拖累業外顯著轉虧影響，累計前三季歸屬母公司稅後淨利1.09億元、年減19.08％，每股盈餘1.23元，仍雙創同期第4高。

雖然缺料、塞港影響仍在，但在狀況略見紓解下，虹堡10月自結合併營收4.4億元，月增0.13％、年增達46.11％，站上今年高點，創同期新高、歷史第4高。累計前10月合併營收33.95億元、年增17.05％，改寫同期新高。

虹堡表示，今年營運成長主要受惠歐美市場對無人商店、自助支付等需求湧現，又以北美復甦最強勁。長短料問題仍是最主要影響因素，目前仍無法滿足所有客戶訂單，部分訂單已遞延至明年出貨、能見度達明年上半年，預期明年營收將優於今年、毛利率則可持穩。

而虹堡先前布局的產品，亦陸續取得客戶驗證並出貨。其中，去年第四季獲得的美國大型飲料大廠自動販賣機訂單今年已開始出貨，另一家大廠產品亦在驗證中，預期需求明年將明顯放量，成為驅動未來2～3年營運成長的主動能之一。

此外，無人支付應用需求增加客戶採用新零售應用及服務採用意願，虹堡認為軟體服務平台及軟硬整合解決方案為新契機，對此併購（EFTPOS）解決方案供應商Spire Payments，加強開發軟硬體整合解決方案、並提升歐洲毛利率表現，第三季在英國已有所貢獻。