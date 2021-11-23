美國記憶體大廠美光(Micron Technology)周一股價續漲約1%；加上法人同步買超台灣記憶體大廠華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)以及下游模組廠威剛(3260)等股，今早股價均震盪翻紅，表現續強。

在分析師看好記憶體產業改善，美光繼上周五股價大漲7.8%，本周一續漲約1%至83.86美元。

周一，法人同步積極買超台記憶體股，其中，三大法人聯手買超華邦電共27269張，三大法人聯手買超南亞科共26081張，三大法人聯手買超旺宏共14681張，三大法人也聯手買超威剛共5045張。

外電報導，Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單，主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善，且因元宇宙(metaverse)將受惠，指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示，趨勢顯然已在改變，市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底，預估美光財報表現有望在12～2月或3～5月當季觸底，將視供給短缺市況而定。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

威剛看旺明年DRAM市場，預期DRAM現貨價在第四季已近低點。

其表示，雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序，但上游庫存與終端需求仍相當健康，伴隨新一代處理器正式上市，以及商用電腦需求回籠，加上電競與挖礦風潮持續席捲全球，5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升，都需增加單機的DRAM容量因應，因此明年DRAM需求仍相當好，沒有供過於求的問題。同時，預期DRAM現貨價在第四季已近低點，合約價只剩小幅的跌價空間，DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。