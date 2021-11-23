阿里巴巴未止跌，股價連跌四日。投資者未卻步，繼上周於140港元排出3000個買盤「失守」後，22日早段再於138港元排出逾千個買盤撈底，不過阿里巴巴最終收報137.1港元，以全日最低位收市，跌1.6％，成交額為59億港元。

阿里巴巴22日美股表現繼續不濟，收市跌2.6％，收報136.62美元。以每股ADR相當於8股普通股，阿里巴巴美股折合相當於港股每股133.03港元，較港股收市價再低3％。

阿里巴巴港股股價繼續走低，23日早盤盤中下跌2.7％，報133.4港元。

德銀報告指出，阿里巴巴因消費增長疲軟，下調2022年營收預期。因此將阿里巴巴美股和港股股票目標價分別下調3.8％和3.9％至202美元和196港元。

德銀表示，由於「雙十一」審慎促銷，零售業務的營業利潤率可能會在第四季度改善，而對新業務的投資則拖累利潤率。阿里巴巴繼續投資新的業務，例如淘特、社區市場和餓了麼，這會拖累下半年的利潤率。