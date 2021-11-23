新思科技（Synopsys）獲頒「全球企業永續獎（GCSA）」之永續報告銀牌獎（Sustainability Report，Silver Class），肯定新思科技在企業經營之外，持續深耕台灣、追求零碳排放的未來、致力營造包容與多樣（inclusion & diversity）的企業文化 、及善盡企業公民責任（Corporate Social Responsibility），尤其疫情期間主動在公司內部成立防疫小組，積極守護並促進員工的身心健康。

2021台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）11月17日於台北舉辦聯合頒獎典禮，吸引超過300位產、官、學界代表齊聚一堂，這項活動邀請到立法院院長游錫堃及考試院院長黃榮村等首長親臨致詞並頒獎，顯示政府對得獎企業的支持與鼓勵。

台灣新思科技總經理李明哲表示，新思科技致力環境保護與降低碳排放量，公司總部於2020年獲認證為CarbonNeutral 企業，並設訂於2024年整體溫室氣體（Greenhouse Gas GHG）排放量自目前降低25％的目標，讓全球各分公司依循；我們多年來也持續建置「包容與多樣」的企業文化與工作場域，並鼓勵員工投入社會福利工作，善盡企業公民責任，所以獲得「全球企業永續獎」之永續報告銀牌獎的肯定，對台灣新思科技意義重大。

今年稍早台灣的新型冠狀病毒COVID-19疫情嚴峻，台灣新思科技即超前部署各項員工防疫措施，成立跨部門的「COVID-19防疫應變小組」，結合相關同仁的執掌與專業，守護並促進員工的防疫安全與身心健康。台灣新思科技志工社也在疫情期間，發起偏鄉筆電捐贈、海岸植樹、與愛心捐款等活動，鼓勵同仁持續投入公益活動，為偏鄉弱勢團體與環境保護盡一己之力。

除了上述活動，台灣新思科技也曾多次與遠哲科學教育基金會合作、贊助偏遠地區學生科學教育，還舉辦貧困家庭天文科學之旅、激發學子對自然科學的興趣，並與國立台灣科學教育館合作、贊助偏遠地區學生到科教館進行學習之旅。

此外，新思科技表示，我們也在台北、新竹兩地舉辦淨灘、風災送暖、關懷老人、捐血、捐發票、「愛要集食」食物送暖等公益活動，持續關懷弱勢族群與社區公益，善盡企業公民的責任。